Пригожин обвинил Ходорковского в организации убийства журналистов в ЦАР

В пресс-службе компании бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» назвали предпринимателя Михаила Ходорковского организатором убийства российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в Центральноафриканской Республике (ЦАР). В «Конкорде» ответили на просьбу корреспондента Daily Storm прокомментировать публикацию издания Ходорковского «МБХ медиа» о том, что «сотрудники Пригожина» снимают документальный фильм, в котором хотят переложить ответственность за убийство россиян на некие «пришлые банды».





«Направляем вам ответ Евгения Викторовича [Пригожина]: «Не могу комментировать документальное расследование Федерального агентства новостей, целесообразнее обратиться к ним с этим вопросом, но, по имеющейся у меня информации, я абсолютно уверен, что организатором убийства является лично господин Ходорковский», — сообщили в пресс-службе «Конкорда».





Ранее в РИА ФАН, которое СМИ связывают с Пригожиным, публикацию назвали «очередным фейком, вброшенным Ходорковским», и подчеркнули, что опубликованный «МБХ медиа» сценарий не имеет отношения к документальному фильму ФАН. Руководитель ФАН Евгений Зубарев сообщил Daily Storm, что сейчас издание готовит итоговую публикацию и документальный фильм о результатах расследования убийства Радченко, Расторгуева и Джемаля в ЦАР.





«МБХ медиа», ссылаясь на сценарий документального фильма, пишет , что главные цели «сотрудников Пригожина» — свалить вину за убийство журналистов на «пришлые банды», «подать в выгодном мирном свете деятельность ЧВК [частных военных компаний]» и «продемонстрировать эффективную деятельность Путина по поддержанию мира во всем мире».





Связанные с Пригожиным сценаристы якобы также прописали роли для представителя ЧВК, который будет удивляться тому, что Радченко, Расторгуев и Джемаль поехали не на базу к наемным военным, а в другую сторону. «Представитель ЧВК у карты: «Смотрите, наша база здесь, учебный лагерь — здесь, а они [российский журналисты] поехали вот сюда — непонятно зачем и явно не к нам. Все это очень похоже на провокацию, кто-то наших ребят грамотно подставил», — указывается в сценарии.





В проекте документального фильма также написано, что лидер одной из повстанческих группировок Нуреддин Адам «скажет, что его люди тут ни при чем, «это кто-то из пришлых банд [виновен в убийстве россиян]».





Журналисты Центра управления расследованиями (ЦУР) бизнесмена Михаила Ходорковского Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. По словам главреда ЦУР Андрея Коняхина, они поехали туда снимать фильм о частной военной компании Вагнера. 27 августа 2018-го журналисты РИА ФАН (по сообщениям СМИ, издание связано с бизнесменом Евгением Пригожиным) опубликовали переписку продюсеров ЦУР и погибших журналистов. Из сообщений следует, что их не встретил фиксер Мартин, а сама поездка не была качественно подготовлена. По официальной версии, которую озвучил СКР, съемочная группа стала жертвами грабителей. В ведомстве призвали не доверять расследованию проекта «Досье», поскольку он финансируется Михаилом Ходорковским, который спонсировал командировку журналистов в африканскую страну.