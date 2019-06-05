Зеленский назвал бунтом большинства в Раде непринятие его законопроектов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ Верховной рады принимать его законопроекты «бунтом большинства парламента». Это было сказано в интервью телеканалу «1+1», которое президент дал, находясь в Брюсселе. По словам Зеленского, он бы хотел сохранить нынешнего министра иностранных дел Павла Климкина на своем посту. Также он весьма негативно отозвался об исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун.





«Мы в течение последних двух недель подали в Верховную раду, если не ошибаюсь, 10 законопроектов. Что мы можем говорить про парламент? Я уверен, там тоже есть [нормальные] люди, есть специалисты, но это какой-то бунт большинства парламента, который не хочет работать, а занимается политической рекламой», — заявил Владимир Зеленский.





Когда журналист спросил Зеленского о его отношении к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун, тот ответил: «По-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи».





Как известно, на Украине Ульяну Супрун часто называют «доктор смерть».





Также Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы сохранить Павла Климкина на должности министра иностранных дел: «Это профессиональный дипломат. Я, кстати, предлагал ему оставаться в команде. У нас сложная международная ситуация, и он про это знает, но он решил идти в политику».





Ранее Владимир Зеленский обратился к руководству России с призывом не заниматься эскалацией конфликта в Донбассе. Он обвинил Россию в разжигании конфликта и усилении обстрелов в Донбассе, где за последние сутки погибли трое украинских военных и еще трое получили ранения, и пообещал обсудить ситуацию на востоке Украины с коллегами в Брюсселе.





4 июня во время визита в Брюссель Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией и намерении выполнять минские соглашения, призванные урегулировать конфликт в Донбассе. В свою очередь, представители ДНР заявили, что президент Украины должен вести переговоры с ними, а не с Россией, потому что она не является стороной конфликта.





В конце мая Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс — он совершил рабочую поездку в Луганскую область, где расположены позиции армии Украины. Во время поездки президент отметил необходимость улучшения обеспечения украинских солдат.