Путин назначил Игоря Бабушкина врио губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который с сентября 2018 года занимал кресло заместителя полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Прежний врио региона, Сергей Морозов, отправлен в отставку, – он написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности.





«В связи с заявлением временно исполняющего обязанности Губернатора Астраханской области Морозова <...> постановляю: Принять отставку временно исполняющего обязанности Губернатора Астраханской области Морозова С.П. по собственному желанию... Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Астраханской области», – приводит официальный сайт пресс-службы Кремля текст указа президента.





50-летний Игорь Бубушкин – уроженец Рыбинска (Ярославская область). У него три высших образования: он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верхового Совета РФ, а также Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и инноваций». В 1992-2012 годах служил на разных должностях в Вооруженных Силах РФ и ФСБ России, сообщает официальный сайт полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.





В 2013-2018 годах был замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). 25 сентября 2018 года был назначен заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Бабушкин – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Полковник запаса, кавалер Ордена Мужества.





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