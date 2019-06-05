Адвокат Аршавина: Никакого запрета на выезд у него нет

Адвокат бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина Виктория Савицкая назвала инсинуациями сообщения о том, что спортсмену запретили выезжать из страны. Сумма задолженности спортсмена по алиментам составляет шесть тысяч рублей, рассказала адвокат.





«По поводу запрета выезда — это инсинуации. Никакого запрета на выезд у Аршавина нет, у него нет никакой задолженности по алиментам, кроме шести тысяч рублей в перерасчете и не более того», — заявила Daily Storm Виктория Савицкая. Откуда появился долг в шесть тысяч рублей адвокат не пояснила, отказавшись далее комментировать тему.





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