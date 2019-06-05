ФСБ лишь почитала работы ребят: школы-конкурсанты «Мемориала» рассказали об интересе силовиков

Общество «Мемориал» разместило на своем сайте заявление, в котором говорится, что участники конкурса для школьников «Человек в истории. Россия – ХХ в.» подвергаются давлению со стороны местных властей и сотрудников ФСБ, а в ряде регионов школам настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с обществом «Мемориал». Как сообщила Daily Storm пресс-секретарь «Мемориала» Наталья Петрова, речь идет об 11 регионах из 25, откуда приехали участники конкурса. Daily Storm обратился в несколько указанных учебных заведений с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о давлении. В двух школах лишь подтвердили интерес со стороны власти, но давлением это назвать отказались. Еще в одной школе сообщили, что никакого интереса со стороны ФСБ к школьному конкурсу не было вовсе.





«С 6 мая в Оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из двадцати четырех регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей – учителей, вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или ФСБ. Учителям задают вопросы о том, каким образом распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников (в том числе предыдущих конкурсов) и настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом» – говорится в заявлении общества.





Корреспондент Daily Storm обратился в школу № 3 города Няндома и пообщался с директором Татьяной Тарасенко. Она подтвердила интерес со стороны ФСБ, но отметила, что никакого давления на учеников и преподавателей не оказывалось. По ее словам, об участии учеников школы даже написала местная газета, что подтверждает, что никакого давления не оказывалось. «Представители местной власти никакого давления не оказывали. Никто с нами не разговаривал. Представители ФСБ города Плесецка всего лишь почитали работы ребят. Поэтому ничего страшного в этом нет», – сказала Тарасенко.





В волгоградской гимназии № 1 директор Николай Цыбанев подтвердил, что представители местного департамента образования интересовались участием школьников в конкурсе, но отказался назвать этот факт «давлением властей». По словам директора волгоградской гимназии, сотрудники ФСБ участниками конкурса не интересовались: «У нас просто интересовались, но нам информацию о конкурсе присылали из департамента образования. У нас просто интересовались, что, как где, но давления не было. Интересовались, как ребенок туда попал, но никакого притеснения не было. Просто посмотрели работу».





В новосибирской гимназии № 17 директор Нина Кляшторная рассказала, что ей ничего не известно о давлении на учеников или учителей в связи с участием в конкурсе, и никто из силовиков участниками не интересовался: «Ко мне никто не приходил, хотя мы участвуем не первый раз. Это уже третий ребенок, который от нас участвовал. Работу напечатали, даже наоборот, в департаменте [образования] позитивно отметили, что такая публикация прошла».





Поскольку в заявлении общества «Мемориал» говорится о давлении на конкурсантов также со стороны организаций НОД и SERB, Daily Storm обратился к координатору движения, депутату Госдумы Евгению Федорову с просьбой прокомментировать заявления общества. Федоров сказал, что не понимает, о каких именно «нападках» идет речь: «Несут [представители «Мемориала»] откровенную чушь. Да, участники Национально-освободительного движения не приемлют пропаганду фашизма и вранье, которое там [на конкурсе общества «Мемориал»] проводится. И мы выставили в рамках закона выставили пикеты. Одиночные пикеты «нападками» называть нельзя. Таким образом, если говорить о нападках, то это откровенное вранье. Ведь в России можно выражать свою позицию, или уже нельзя никакую другую, кроме позиции «Мемориала»?».





Как сообщает сайт конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ в.», за 20 лет деятельности в нем приняли участие около 50 тысяч школьников из многих регионов России. В разные годы в жюри конкурса входили академик Сигурд Шмидт, писатели Даниил Гранин и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Сейчас жюри конкурса возглавляет Людмила Улицкая. Главная его задача – пробудить у школьников интерес к отечественной истории, к истории своей семьи, своей малой Родины.





Темы конкурса: «Цена победы», «История семьи», «Человек и власть», «Человек и малая родина», «Свои – чужие». Отдельные номинации существуют для фоторабот, фильмов и мини-исследований. Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального и высшего образования России в возрасте от 14 до 18 лет.