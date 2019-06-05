МИД: Высадка в Нормандии не оказала принципиального влияния на исход Второй мировой войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала не преувеличивать роль союзников (Британской империи и США) в победе во Второй мировой войне. Высадка в Нормандии не оказала принципиального влияния на исход войны, заявила Захарова на брифинге, ссылаясь на историков. 5 июня в Великобритании начались торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня начала Нормандской операции, крупнейшей военно-морской десантной операции во Второй мировой войне.





«Мы отдаем дань памяти всем павшим в боях на Втором фронте в Европе. Вклад союзников в победу над Третьим рейхом понятен. Его не следует, безусловно, преувеличивать. Тем более умалять при этом значение титанических усилий Советского Союза, без которых этой победы просто не было бы», — цитирует официального представителя МИД России «Интерфакс», – Как отмечают историки, высадка в Нормандии не оказала принципиального влияния на исход Второй мировой и Великой Отечественной войны. Он был уже предопределен в результате побед Красной армии, прежде всего, под Сталинградом, Курском».





Захарова заявила, что Великобритания и США три года «всячески затягивали» начало Нормандской операции, ограничиваясь проведением локальных боевых действий. «Прослеживалось стремление дождаться максимального ослабления военной мощи Германии вследствие колоссальных потерь, которые она несла на востоке, тем самым снизить свои потери на западе. Еще раз говорю, что это мнение историков», — подчеркнула она.





Открытие Второго фронта должно было облегчить выполнение боевых задач Советской армии, однако на практике «пришлось выручать западных союзников, потерпевших от нацистов поражение в Арденнах», заявила официальный представитель МИД. «Надеюсь, что об этом помнят наши партнеры», — подчеркнула она.





6 июня 1944 года в результате высадки англо-американских войск во французской Нормандии был открыт Второй фронт. Основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.





В британском Портсмуте сегодня начались торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня начала Нормандской операции. На них прибыл президент США Дональд Трамп, а также лидеры 15 стран, включая королеву Великобритании Елизавету II, премьер-министра королевства Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьеров Австралии и Канады Скотта Моррисона и Джастина Трюдо. Основное мероприятие пройдет 6 июня в Нормандии. Россия получила от Франции приглашение на торжества.