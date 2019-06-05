Путин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Си Цзиньпин констатировал, что отношения России и Китая выдержали испытание меняющейся со временем мировой обстановкой. «На фоне кардинальных перемен, которые мир не видел последние 100 лет, на нас возлагают большие надежды народы двух стран и международное сообщество», — заявил китайский лидер.





Президент РФ сказал, что приезд китайского лидера стал ключевым событием в укреплении связей Москвы и Пекина. «Не столько важен статус этого визита, сколько важна возможность еще раз нам встретиться, обсудить текущие проблемы отношений между Россией и Китаем, международные вопросы», — отметил Путин.





Глава государства также обратил внимание на рост двустороннего товарооборота. По его словам, этот показатель благодаря совместным усилиям в 2018 году составил 108 миллиардов долларов. Путин напомнил, что с китайскими партнерами ставил задачу довести в 2018-м уровень взаимного товарооборота до 100 миллиардов долларов. «Усилиями наших команд, правительств обеих стран мы превысили эту планку», — констатировал президент.





Визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 5 по 7 июня. В ходе переговоров в Москве лидеры КНР и РФ обсудят политическое и экономическое сотрудничество (в частности, проект «Один пояс и один путь»), а также поднимут вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Одной из главных тем встречи станет торговая война между Пекином и Вашингтоном. На следующий день после официальных переговоров в Москве (6 июня) главы государств пообщаются неформально за ужином в Санкт-Петербурге, а также примут участие в ПМЭФ, рассказал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков.