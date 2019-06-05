Путин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Председатель КНР Си Цзиньпин 5 июня прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер встретил китайского коллегу в Большом Кремлевском дворце. Путин назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и поблагодарил его за согласие принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что отношения между РФ и Китаем достигли беспрецедентного уровня. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что связи России и КНР выдержали все испытания временем, и что нынешние переговоры будут способствовать их развитию.
Путин напомнил, что СССР признал КНР практически сразу же после образования республики в 1949 году. «За этот период времени произошло много событий, но последние годы, в том числе благодаря и вашему прямому участию, отношения между Россией и Китаем достигли без преувеличения беспрецедентного уровня», — подчеркнул президент РФ.
Си Цзиньпин также вспомнил про признание КНР со стороны Советского Союза. Он добавил, что за прошедшие годы Россия и Китай сумели сохранить благоприятные отношения. Си Цзиньпин заявил о том, что постоянно общается с Путиным на различных площадках. «Нет пределов для совершенствования наших отношений. Мы готовы двигаться с вами рука об руку», — заверил он.
Си Цзиньпин констатировал, что отношения России и Китая выдержали испытание меняющейся со временем мировой обстановкой. «На фоне кардинальных перемен, которые мир не видел последние 100 лет, на нас возлагают большие надежды народы двух стран и международное сообщество», — заявил китайский лидер.
Президент РФ сказал, что приезд китайского лидера стал ключевым событием в укреплении связей Москвы и Пекина. «Не столько важен статус этого визита, сколько важна возможность еще раз нам встретиться, обсудить текущие проблемы отношений между Россией и Китаем, международные вопросы», — отметил Путин.
Глава государства также обратил внимание на рост двустороннего товарооборота. По его словам, этот показатель благодаря совместным усилиям в 2018 году составил 108 миллиардов долларов. Путин напомнил, что с китайскими партнерами ставил задачу довести в 2018-м уровень взаимного товарооборота до 100 миллиардов долларов. «Усилиями наших команд, правительств обеих стран мы превысили эту планку», — констатировал президент.
Визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 5 по 7 июня. В ходе переговоров в Москве лидеры КНР и РФ обсудят политическое и экономическое сотрудничество (в частности, проект «Один пояс и один путь»), а также поднимут вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Одной из главных тем встречи станет торговая война между Пекином и Вашингтоном. На следующий день после официальных переговоров в Москве (6 июня) главы государств пообщаются неформально за ужином в Санкт-Петербурге, а также примут участие в ПМЭФ, рассказал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков.