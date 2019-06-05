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Володин: Госдума обсудит в ПАСЕ гарантии равных прав национальных делегаций
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Володин: Госдума обсудит в ПАСЕ гарантии равных прав национальных делегаций

Спикер нижней палаты парламента считает, что ситуация требует оценки всех рисков для представителей России

Спикер нижней палаты парламента считает, что ситуация требует оценки всех рисков для представителей России
Фото: © GLOBAL LOOK press / State Duma Russia

Госдума 10 июня начнет консультации с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу о гарантиях равных прав национальных делегаций. Об этом 5 июня сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Ранее комитет ПАСЕ по регламенту рекомендовал принять резолюцию, которая исключает возможность введения санкций против делегации любого государства. В то же время документ предполагает, что санкции могут применяться в отношении отдельных парламентариев.


«В понедельник, 10 июня, состоятся консультации представителей Госдумы и руководства ПАСЕ по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее. Со стороны Государственной думы в них примут участие вице-спикер Петр Толстой и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Также во встрече примут участие представители Совета Федерации, так как национальная делегация парламента России образуется из числа представителей двух палат», — рассказал Володин.


По его словам, важно обсудить вопрос гарантий равноправного членства в ПАСЕ, которые закреплены в Уставе Совета Европы, но не нашли отражения в регламенте Парламентской ассамблеи.


«В связи с решением Комитета министров СЕ в ПАСЕ предпринимаются шаги, чтобы исправить ситуацию. Но это требует анализа и прогнозирования возможных рисков», — подчеркнул спикер Госдумы. «Итоги консультаций мы планируем обсудить с руководителями фракций Госдумы на следующей неделе. После чего примем решение, направлять ли в июне заявку о регистрации нашей делегации в ПАСЕ», — добавил Володин.


Делегация РФ перестала участвовать в работе ПАСЕ с января 2015 года, после того как российских парламентариев лишили права выступать и голосовать на заседаниях ассамблеи, участвовать в работе руководящих органов, а также в миссиях наблюдателей на выборах. В обмен на снятие санкций в ПАСЕ потребовали от России вернуть Крым Украине и прекратить оказывать помощь жителям Донбасса.


До кризиса в отношениях РФ была одним из самых крупных плательщиков взносов в бюджет Совета Европы, но с июня 2017 года перестала их вносить. ПАСЕ требовала от России выплатить сумму долга, которая к тому моменту достигла 60 миллионов евро, и вернуться к работе в организации. Но Москва выдвинула свои условия: отмена санкций и изменение регламента ассамблеи таким образом, чтобы исключить в будущем дискриминацию прав любой страны — участницы ПАСЕ.


В июне 2019 года за неуплату взносов в течение двух лет в отношении России автоматически могут применить статью 9 регламента о статусе стран-участниц, в которой идет речь о приостановлении членства в Совете Европы.


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