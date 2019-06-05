Володин: Госдума обсудит в ПАСЕ гарантии равных прав национальных делегаций

Госдума 10 июня начнет консультации с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу о гарантиях равных прав национальных делегаций. Об этом 5 июня сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Ранее комитет ПАСЕ по регламенту рекомендовал принять резолюцию, которая исключает возможность введения санкций против делегации любого государства. В то же время документ предполагает, что санкции могут применяться в отношении отдельных парламентариев.





«В понедельник, 10 июня, состоятся консультации представителей Госдумы и руководства ПАСЕ по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее. Со стороны Государственной думы в них примут участие вице-спикер Петр Толстой и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Также во встрече примут участие представители Совета Федерации, так как национальная делегация парламента России образуется из числа представителей двух палат», — рассказал Володин.





По его словам, важно обсудить вопрос гарантий равноправного членства в ПАСЕ, которые закреплены в Уставе Совета Европы, но не нашли отражения в регламенте Парламентской ассамблеи.





«В связи с решением Комитета министров СЕ в ПАСЕ предпринимаются шаги, чтобы исправить ситуацию. Но это требует анализа и прогнозирования возможных рисков», — подчеркнул спикер Госдумы. «Итоги консультаций мы планируем обсудить с руководителями фракций Госдумы на следующей неделе. После чего примем решение, направлять ли в июне заявку о регистрации нашей делегации в ПАСЕ», — добавил Володин.





Делегация РФ перестала участвовать в работе ПАСЕ с января 2015 года, после того как российских парламентариев лишили права выступать и голосовать на заседаниях ассамблеи, участвовать в работе руководящих органов, а также в миссиях наблюдателей на выборах. В обмен на снятие санкций в ПАСЕ потребовали от России вернуть Крым Украине и прекратить оказывать помощь жителям Донбасса.





До кризиса в отношениях РФ была одним из самых крупных плательщиков взносов в бюджет Совета Европы, но с июня 2017 года перестала их вносить. ПАСЕ требовала от России выплатить сумму долга, которая к тому моменту достигла 60 миллионов евро, и вернуться к работе в организации. Но Москва выдвинула свои условия: отмена санкций и изменение регламента ассамблеи таким образом, чтобы исключить в будущем дискриминацию прав любой страны — участницы ПАСЕ.





В июне 2019 года за неуплату взносов в течение двух лет в отношении России автоматически могут применить статью 9 регламента о статусе стран-участниц, в которой идет речь о приостановлении членства в Совете Европы.