Шевченко призвал допросить Пригожина в связи с убийством журналистов в Африке

Журналист Максим Шевченко отреагировал на комментарий бизнесмена Евгения Пригожина Daily Storm по поводу публикации издания Михаила Ходорковского «МБХ медиа» о деле об убийстве Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля из Центра управления расследованиями (ЦУР) в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Пригожин обвинил в причастности к гибели журналистов самого Ходорковского. Шевченко в ответ призвал допросить и Пригожина, и Ходорковского по данному делу.





«Пусть тогда Пригожин и его подручные будут допрошены и дадут показания в связи с убийством в Африке, если настолько уверены в том, кто и как убил Джемаля, Расторгуева и Радченко. И Ходорковского пусть допросят — присовокупят к делу все материалы «Досье» [центр расследований Ходорковского] и исследуют их», — написал Шевченко в своем Telegram-канале.





Вместе с тем журналист отметил, что Следственный комитет России (СКР) не допрашивает Ходорковского, а Пригожина, по словам Шевченко, допрашивать боится. Без готовности дать показания все заявления Пригожина по делу об убийстве в ЦАР ничего не стоят, уверен Шевченко.





Ранее в пресс-службе компании бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» отреагировали на публикацию «МБХ медиа» о том, что некие люди, связанные с предпринимателем, снимают документальный фильм, в котором хотят переложить ответственность за гибель россиян на некие «пришлые банды». В «Конкорде» Daily Storm процитировали ответ Пригожина: «Не могу комментировать документальное расследование Федерального агентства новостей, целесообразнее обратиться к ним с этим вопросом, но, по имеющейся у меня информации, я абсолютно уверен, что организатором убийства является лично господин Ходорковский».





Ранее в РИА ФАН, которое СМИ связывают с Пригожиным, статью «МБХ медиа» назвали «очередным фейком, вброшенным Ходорковским». Там подчеркнули, что опубликованный «МБХ медиа» сценарий не имеет отношения к документальному фильму ФАН. Руководитель ФАН Евгений Зубарев рассказал Daily Storm, что сейчас издание готовит итоговую публикацию и документальный фильм о результатах расследования убийства Радченко, Расторгуева и Джемаля в ЦАР.





Ранее «МБХ медиа» писало о том, что сотрудники Пригожина якобы снимают для российского телевидения документальный фильм про убийство журналистов из РФ Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в ЦАР. В материале издания отмечалось, что главные цели фильма «сотрудников Пригожина» — «подать в выгодном мирном свете деятельность ЧВК [частных военных компаний]» и «продемонстрировать эффективную деятельность Путина по поддержанию мира во всем мире».





Связанные с Пригожиным сценаристы якобы также прописали роли для представителя ЧВК, который будет удивляться тому, что Радченко, Расторгуев и Джемаль поехали не на базу к наемным военным, а в другую сторону, утверждают журналисты Ходорковского. В проекте документального фильма также написано, что лидер одной из повстанческих группировок Нуреддин Адам «скажет, что его люди тут ни при чем, «это кто-то из пришлых банд [виновен в убийстве россиян]», говорится в материале «МБХ медиа».





Журналисты Центра управления расследованиями (ЦУР) бизнесмена Михаила Ходорковского Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР в июле 2018 года. По словам главреда ЦУР Андрея Коняхина, они поехали туда снимать фильм о частной военной компании Вагнера. По официальной версии, которую озвучил СКР, съемочная группа стала жертвами грабителей. Однако журналисты центра «Досье» утверждают, что убийство в ЦАР было не простым ограблением, а спланированной операцией, за которой стояли связанные с Кремлем люди и бойцы ЧВК Вагнера.





В декабре 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила 10 наемников ЧВК «Вагнер», которые причастны к убийству трех российских журналистов в ЦАР. По данным СБУ, наемники ЧВК были направлены в ЦАР руководством главного управления генштаба вооруженных сил РФ.