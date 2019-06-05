Надежда Савченко пообещала «квантовый скачок» в украинской экономике





«Мы предлагаем строить страну снизу вверх, а не наоборот. Мы предлагаем механизмы отзыва депутатов, референдумы, реальное народовластие и справедливое распределение ресурсов. Наша программа предусматривает четкий перечень первоочередных мер по осуществлению «квантового скачка» в экономике» – говорится в заявлении партии в странице Надежды Савченко.





«Мы все - равные среди равных. У нас одна Украина. Мы - сила украинского народа в борьбе против старой системы и старых политиков. У нас общая цель - изменение политической системы. Надежда есть!» – приводятся в сообщении слова самой Надежды Савченко.





При этом, в самой партии Савченко, куда обратилось Daily Storm, пояснить смысл выражения «квантовый скачок в экономике» не смогли.





После своего освобождения из-под ареста 16 апреля Надежда Савченко заявила, что разделяет положения предвыборной программы избранного президентом Владимира Зеленского. Она пообещала поддерживать нового главу государства, но в то же время отметила, что намерена оппонировать ему по некоторым вопросах. Об этом депутат рассказала в кулуарах парламента. Она пришла в Верховную Раду впервые с марта 2018 года, когда ее взяли под стражу.





Ранее киевский Броварский межрайонный суд освободил депутата Верховной рады Надежду Савченко из-под стражи — в этот день у нее истекал срок ареста, суд не продлил его. После освобождения Савченко заявила, что будет «бороться за Украину» и попытается доказать свою невиновность в суде.





Надежда Савченко получила звание Героя Украины весной 2015 года, находясь в России. Однако, после начала ее уголовного преследования на Украине, сообщение с указом о присвоении звания Героя исчезло с сайта президента Украины.