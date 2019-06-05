Суд отправил в СИЗО на два месяца фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца Белянкина

Защитник 26-летнего гражданина Армении отметил, что в социальных сетях публикуются недостоверные сведения, а также угрозы расправы над Степаняном. Он попросил закрыть процесс из-за опасений за безопасность своего клиента, но суд отказался. Также стало известно, что Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение еще одному фигуранту дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Красногорского суда. Личность подозреваемого не раскрывается.





Ранее 5 июня стало известно, что СКР установил личность того, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу Белянкину в Подмосковье. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сказала, что этому человеку предъявлено обвинение. СКР также сообщал о задержании двоих подозреваемых в убийстве экс-бойца ГРУ. Речь идет о двух мужчинах 1977 и 1982 годов рождения.





Днем ранее в посольстве Армении в России отреагировали на новость об убийстве Белянкина. В диппредставительстве произошедшее назвали настоящей трагедией и заявили о готовности оказывать всяческую помощь в расследовании дела.





Белянкин был убит в ночь на 3 июня. По словам друга погибшего, Ивана Шуханова, бывший военнослужащий попытался заступиться за людей, которых избивала толпа, однако сам стал объектом нападения. В ходе драки он получил удар ножом в сердце и вскоре скончался от раны. По сведениям СКР, в конфликте участвовали по меньшей мере 10 человек. Отец убитого экс-военного рассказал журналистам, что большинство фигурантов дела уехали в Армению.﻿