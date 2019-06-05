Зеленский: Украина в ЕС — это смерть имперского проекта и начало демократических перемен в России

Присоединение Украины к Европейскому союзу приведет к серьезным переменам в стране, увеличит благосостояние граждан и ускорит рост экономики. Кроме того, такой шаг повлияет и на другие страны, в первую очередь на Россию, и ударит по «российскому авторитаризму» Москвы. Такое мнение на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском выразил украинский президент Владимир Зеленский.





«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Больше того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — отметил новый украинский лидер.





«Европейская интеграция должна обеспечить системные внутренние изменения в стране, реализацию реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста», — добавил Зеленский.





Туск со своей стороны пообещал, что Евросоюз продолжит финансово поддерживать Киев. Глава Европейского совета добавил, что без Украины Европа существовать не может.





В мае 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал несколько советов своему преемнику Зеленскому. Порошенко, в частности, говорил, что Украина до 2023 года должна успешно провести реформы, чтобы соответствовать требованиям для членства в ЕС и чтобы подать заявку о вступлении и в ЕС, и в НАТО. Кроме этого, политик попросил власти страны и далее выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС, а также о зоне свободной торговли, вести «секторальную работу с ЕС по направлениям, которые зафиксированы, — Цифровой союз, Энергетический союз, Таможенный союз, Шенгенский союз».





В ноябре 2018-го Порошенко говорил о неизбежности вхождения страны в ЕС. Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО законодательно закреплен в Конституции страны.





Отношение России и Украины серьезно испортились после присоединения Крыма и Севастополя к России весной 2014 года и начала вооруженного конфликта в Донбассе в том же году.