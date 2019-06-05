Россия и Китай выступили за восстановление ДРСМД

«Решение США выйти из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности [ДРСМД] способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности и недоверия, резко снизить предсказуемость в ракетно-ядерной сфере, – говорится в подписанном заявлении. – Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД и за предотвращение развития событий по указанному выше сценарию <...> Стороны намерены поддерживать тесный диалог и координировать свои подходы в данной сфере».





На встрече Путина и Си Цзиньпиня говорилось о том, что в 2018-м году российско-китайский товарооборот вырос на 24,5% и вышел на уровень в 108 миллиардов долларов. Сейчас китайские компании реализуют в России около 30 инвестпроектов на сумму в 22 миллиарда долларов. Россия и Китай планируют создание широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета, а также реализацию ряда масштабных проектов в космической, финансово-банковской и аграрной сферах. Всего по итогам встречи подписан пакет из 30 документов.





В рамках встречи лидеры России и Китая посетили Московский зоопарк, где впервые с 2001 года живут китайские панды Жуи и Диндин из провинции Сычуань, которые гостят в Москве как символ дружбы между странами.





ДРСМД был заключен президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в декабре 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он позволил ликвидировать целый класс вооружений. В частности, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.





В июле 2014 года президент США Барак Обама в письме Путину впервые обвинил Россию в проведении испытаний крылатых ракет средней дальности, нарушающих договор. А в ноябре 2016 года в Женеве по инициативе американцев было созвано заседание специальной контрольной комиссии. Но впервые Конгресс США обсудил вероятность выхода страны из договора в августе 2017 года, а окончательное решение американскими властями было принято 1 февраля 2019 года.