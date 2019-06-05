Володин: Под библиотеку Госдумы выделят отдельное здание

В сентябре 2019 года библиотека Госдумы справит новоселье, и впервые весь книжный фонд нижней палаты парламента будет собран в одном здании. Об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. В настоящее время библиотечный фонд разрознен, и не все помещения оборудованы под хранение книг, отметил он.





«Переезд парламентской библиотеки в одно здание, помещения которого профессионально оборудованы для хранения книг, предоставит возможность использовать освободившиеся площади под проведение слушаний, круглых столов с участием экспертного сообщества. Это важная часть законотворческой работы, от которой зависит качество принимаемых решений», — заявил председатель Госдумы.





Кроме того, в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию здание Троекуровых палат, находящееся во дворе здания нижней палаты парламента. В отреставрированном строении разместятся два комитета Госдумы: комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитет по международным делам, рассказал Володин.

«По окончании реставрационных работ, в сентябре текущего года, депутаты и сотрудники аппаратов обоих комитетов переедут в новое здание. Освободившиеся кабинеты будут использованы для размещения других депутатов, которые делят кабинет со своими помощниками», — сообщил Володин.

Он пояснил, что у рядового парламентария работают два помощника в Москве и все они располагаются в одном кабинете на 16-17 квадратных метров. «Несколько лучше условия — у заместителей председателей комитетов: либо они располагаются в двух кабинетах, либо делят один кабинет для помощников с коллегой-депутатом», — сказал Володин.





«Вместе с этим из-за необходимости проведения дополнительных изысканий, связанных с обнаружением проблем фундамента старого здания Государственной думы и состояния грунтов под ним, начало работ по реконструкции зала пленарных заседаний переносится с августа до завершения изысканий и проведения противоаварийных работ», — добавил думский спикер.





Ранее, в марте 2019 года, Володин продемонстрировал, как будет выглядеть после ремонта зал пленарных заседаний Госдумы. Контракт на реконструкцию зданий Дума заключила с «Моспроектом-2» имени Посохина. В 2019 году планируется провести реконструкцию зданий Госдумы и Совета Федерации.