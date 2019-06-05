Обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ арестовали на два месяца

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО гражданина РФ Сергея Ходжаняна, обвиняемого в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Свою вину он не признал.





«Избрать в отношении обвиняемого Ходжаняна меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа», — объявил на заседании 5 июня судья Анатолий Мордахов. Ранее в ходе процесса следователь Алексей Титов рассказал, что безработный Ходжанян отказался признавать свою вину. Между тем причастность мужчины полностью подтверждается собранными материалами уголовного дела, отметил представитель Следственного комитета России (СКР).





Ходжаняна обвиняют по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»). По версии следствия, именно он нанес смертельный ножевой удар Белянкину.





Ранее 5 июня Красногорский суд отправил под арест на два месяца другого фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца — гражданина Армении Нарека Степаняна. Его обвинили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Свою вину Степанян также не признал.





Адвокат обвиняемого просил не удовлетворять ходатайство следствия об аресте своего подзащитного. Юрист отмечал, что Степанян готов сотрудничать со следствием. Адвокат также указывал, что в момент совершения преступления его клиент находился на рабочем месте (Степанян работает барменом) и не совершал противозаконных поступков.





Белянкин был убит в ночь на 3 июня в драке у кафе под подмосковным городом Красногорском. По словам друга погибшего, Ивана Шуханова, бывший военнослужащий попытался заступиться за людей, которых избивала толпа, однако сам поплатился за это. В ходе драки он получил удар ножом в сердце и вскоре скончался. По сведениям СКР, в конфликте участвовали по меньшей мере 10 человек. Отец убитого экс-военного рассказал журналистам, что большинство фигурантов дела уехали в Армению.﻿