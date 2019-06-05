«Было доверие друг к другу»: Киев заметил смену тона в переговорах по Донбассу

Представитель украинских властей в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил об изменении характера переговоров. По словам экс-президента Украины, заседание группы впервые прошло конструктивно, у участников встречи появилось доверие друг к другу. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба главы украинского государства.





«Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и другие участники переговоров хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу», – отметил Кучма.





Представитель Киева добавил, что на заседании поднималась тема обмена военнопленными и, в частности, вопрос возвращения на родину украинских моряков, задержанных российскими силовиками в 2018 году в Керченском проливе. «Я не могу сказать, что завтра эти вопросы принципиально решатся. Но четко знаю, что они начнут решаться», – подчеркнул Кучма.





Представитель Киева также выразил надежду, что по результатам встречи произойдут сдвиги в решении проблемы водоснабжения в Донбассе. Участники переговоров также обсудили механизмы внедрения режима тишины.





Встреча трехсторонней контактной группы 5 июня стала первой после выборов президента Украины 2019 года. Переговоры традиционно проходили в Минске. Со стороны России в них принимал участие Борис Грызлов. Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу 3 июня. До этого Кучма уже вел переговоры от лица Киева, но в октябре 2018 года покинул группу.