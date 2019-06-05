Путин и Си Цзиньпин посмотрели на панд в Московском зоопарке – видео

Ранее 5 июня по итогам переговоров лидеров двух стран Путин выразил благодарность Си Цзиньпину за решение правительства Китая передать Московскому зоопарку двух панд. «Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина и всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что в Китае такой практики практически нет, и это знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам», – заявил президент.





Он добавил, что когда речь заходит о пандах, «всегда на лице возникает улыбка». «Мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы», – подчеркнул Путин.





Си Цзиньпин находится в России с трехдневным визитом. 5 июня он провел переговоры с Путиным в Кремле. На следующий день политические лидеры должны отправиться в Санкт-Петербург, где они примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).