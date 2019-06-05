Путин и Си Цзиньпин посмотрели на панд в Московском зоопарке – видео

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили 5 июня новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в церемонии передачи двух больших панд России. Вместе с политическими лидерами на бамбуковых медведей также удалось взглянуть детям из двух стран. Увидев панд, Путин улыбнулся, назвав их смешными.
Вместе с политическими лидерами впервые увидеть переданных России Китаем панд Жуи и Диндин смогли лауреаты олимпиады по китайскому языку, победители Дельфийских игр, обладатели грантов мэра Москвы, а также дети дипломатов из КНР, работающих в России, отмечает РИА Новости. Дети поприветствовали Путина и Си Цзиньпина и на русском, и на китайском языках.
Ранее 5 июня по итогам переговоров лидеров двух стран Путин выразил благодарность Си Цзиньпину за решение правительства Китая передать Московскому зоопарку двух панд. «Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина и всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что в Китае такой практики практически нет, и это знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам», – заявил президент.
Он добавил, что когда речь заходит о пандах, «всегда на лице возникает улыбка». «Мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы», – подчеркнул Путин.
Си Цзиньпин находится в России с трехдневным визитом. 5 июня он провел переговоры с Путиным в Кремле. На следующий день политические лидеры должны отправиться в Санкт-Петербург, где они примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
О передаче бамбуковых медведей России на 15 лет договорились Си Цзиньпин и Путин на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине. Ранее стало известно, что Московский зоопарк уже заказал для животных свежий бамбук определенных сортов на 33 миллиона рублей, две клетки для транспортировки самки Дин-Дин и самца Жуи, а также ремонтные работы примерно на 1,6 миллиона рублей.
Самца и самку бамбукового медведя доставили в Москву самолетом из китайского города Чэнду 29 апреля. Медведи провели в воздухе около 20 часов, перевозка стоила около 15 миллионов рублей. Бамбуковый медведь находится в КНР под особой защитой государства. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую часто именуют «панда-дипломатией».