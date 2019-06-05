Попавшие под огонь танка бывшие солдаты потребовали шесть миллионов рублей от Минобороны

Трое бывших рядовых подали в суд на Министерство обороны из-за того, что в 2017 году во время учений по ним открыли огонь из танков, в результате чего солдаты получили множественные травмы. Вадим Габидуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов требуют от военного ведомства более шести миллионов рублей, пишет РБК.





Вадим Габидуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов хотят получить от Минобороны компенсацию морального вреда «за преступную халатность командиров», рассказал агентству их представитель, адвокат Дмитрий Герасимов. Первый требует два миллиона рублей, второй — один миллион рублей, третий — три миллиона рублей плюс 57 тысяч рублей на лечение.





Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила РБК, что иски троих бывших рядовых «зарегистрированы», но пока «не приняты к производству». О реакции Минобороны пока ничего неизвестно.





Инцидент, о котором идет речь, произошел в сентябре 2017 года на полигоне в Ленинградской области. Это были плановые танковые стрельбы. Четверых военнослужащих, которые участвовали в тренировке, разместили в секторе прямого огневого поражения. Во время учений один из танков произвел два выстрела по той зоне, где находились солдаты. В результате один из солдат — 20-летний Андрей Виттих — умер на месте. Габидуллин, Османов и Пахмутов получили проникающие ранения, переломы и другие травмы. Позднее командир танка заявил следствию, что он не знал, что рядом с танком были позиции с личным составом.





Габидуллин за 10 месяцев после инцидента перенес 11 операций. Ему присвоили инвалидность третьей группы. Пахмутов стал инвалидом второй группы. Османов 67 дней провел в госпитале, его до сих пор беспокоят боли. Отвечавших за организацию стрельб подполковников Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина в феврале 2019 года приговорили к трем годам лишения свободы условно за халатность.