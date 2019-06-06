«Все бред, он живой»: Близкие Алибасова опровергли его смерть

Информация о смерти продюсера Бари Алибасова не соответствует действительности, сообщили бывшая супруга знаменитости Виктория Максимова и его пресс-секретарь Вадим Горжанкин. По их словам, антрепренер в тяжелом состоянии, но продолжает бороться за жизнь.





«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой. У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все! У нас завтра с утра будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии», — сообщил Горжанкин в разговоре с телеканалом 360. По его словам, состояние антрепренера тяжелое, но стабильное.





Максимова также опровергла смерть Алибасова, отметив, что проверила информацию сразу после появления фейковой новости о смерти продюсера. «Нет, это неправда, Слава Богу, он жив, сейчас проверили эту информацию, все хорошо», — рассказала она РБК.





Ранее о смерти Бари Алибасова заявил в Telegram писатель Сергей Минаев и ряд других Telegram-каналов. Позднее Минаев принес извинения за свой пост — по его словам, он увидел информацию об этом в своей ленте. «Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова», — написал он.





Вечером 4 июня 71-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова госпитализировали после того, как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Состояние антрепренера тяжелое, он находится в реанимации, однако он продолжает бороться за жизнь, сообщили медики





Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-На». С 2018 года состоит в браке с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.