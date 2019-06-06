Лавров рассказал о признании Крыма российским в Госдепе

В 2014 году после референдума в Крыму, Госдеп неофициально признал, что присоединение полуострова к России было волеизъявлением крымского народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, бывший тогда главой американского ведомства Джон Керри устно отметил, что с результатами голосования нельзя спорить, и предложил провести второй референдум «для порядка». Москва тогда отказалась последовать этому совету.





«Вспомним санкции, которые мотивируются и объясняются Крымом, забывая о том, что крымчане проголосовали абсолютно свободно. В апреле 2014 года мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум». С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?», — рассказал Лавров в интервью с РБК.





Глава МИД РФ выразил мнение, что санкции были приняты не из-за ситуации с Крымом, которая послужила для Вашингтона приемлемым поводом, а из-за независимой внешней политики России. Также Лавров подчеркнул, что санкционное давление является одним из методов «недобросовестной конкуренции» США на мировой арене.





«Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров», — заключил дипломат.





Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, на котором 95,6% участников выступили за присоединение к РФ. Большинство стран мира до сих пор не признали итоги референдума, в том числе США, государства Евросоюза, а также Австралия, Канада и Япония. Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Казахстан и КНДР считают полуостров российским. Власти Белоруссии признали Крым российским «де-факто».