Трамп вновь пригрозил Мексике пошлинами из-за мигрантов

«Переговоры по миграционной политике с представителями Мексики на сегодня завершились. Прогресс есть, но абсолютно недостаточный! Дальше разговор с мексиканской стороной будет идти с позиции того, что если договоренности не будет, то пошлины на все товары увеличатся на 5% с понедельника [10 июня], и будут увеличиваться по плану каждый месяц», — написал Трамп в Twitter.





Глава Белого дома отметил, что только в мае на границе США-Мексика было арестовано 133 тысяч человек. «Это потому что Мексика и демократы в Конгрессе отказываются от иммиграционной реформы», — считает американский лидер.





Во время переговоров между Вашингтоном и Мехико 5 июня, власти Мексики остановили очередной караван мигрантов из стран Центральной Америки на границе между странами. По данным Associated Press, в караване следовали более тысячи человек, среди которых было множество женщин и детей. Порядка 400 человек дали согласие на перемещение в иммиграционный центр, остальные либо сбежали, либо отказались покидать место, где их задержала полиция и военные Мексики.





31 мая Трамп потребовал, чтобы Мексика начала принимать «эффективные меры» по борьбе с нелегальной миграцией через территорию страны в США. В противном случае американский лидер угрожает ввести пошлины против южного соседа. «Если кризис незаконной миграции будет смягчен посредством эффективных мер, принимаемых Мексикой, которые будут определены по нашему собственному усмотрению и решению, пошлины будут сняты», — подчеркивается в его заявлении на сайте Белого дома.





Трамп во время своей предвыборной кампании не раз высказывался негативно в отношении мигрантов, в том числе тех, кто приезжает в США из Мексики. 15 февраля он подписал указ о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе. Президент США рассчитывал получить из бюджета около восьми миллиардов долларов на строительство стены на границе, а также укрепления существующих там КПП. Общая протяженность укреплений должна составить 376,5 километра.





29 марта глава Белого дома пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз. Ежегодно несколько сотен тысяч человек пытаются перебраться в США через мексиканскую границу.