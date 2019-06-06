Экс-министр Украины заявил, что власти страны «кидали и обманывали» Россию

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — заявил Червоненко в интервью телеканалу NewsOne. По его словам, одним из случаев подобного нарушения договоренностей является пересечение российской границы украинскими кораблями в ноябре 2018 года — Червоненко полагает, что Киев осмысленно направил военнослужащих в российские воды в качестве провокации.





Экс-министр подчеркнул, что Киеву стоит «перевернуть страницу» и самостоятельно начать диалог с Россией, чтобы освободить своих граждан, находящихся под стражей в РФ, а также разобраться с ситуацией в Донбассе. По его мнению, сейчас украинские власти не делают осмысленных шагов к решению существующих сложностей между Украиной и Россией. «Цена этому тупику [в диалоге между странами] — беда миллионов украинцев в Донбассе», — подчеркнул Червоненко.





Ранее представитель украинских властей в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил об изменении характера переговоров. По словам экс-президента Украины, заседание группы впервые прошло конструктивно, у участников встречи появилось доверие друг к другу. Представитель Киева выразил надежду, что по результатам встречи произойдут сдвиги в решении проблемы водоснабжения в Донбассе и в вопросе освобождения задержанных украинских моряков.





В конце ноября 2018 года Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Моряки были арестованы и сейчас находятся в России. В Международном морском трибунале в Гамбурге Украина требует от России освободить всех моряков: власти Украины считают их военнопленными.