В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В аэропорту Шерметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий при незаконной рубке леса площадью 120 гектаров в государственном природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. Шеверда стал четвертым фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке леса, общий ущерб оценивается в 748 миллионов рублей.





Ранее сотрудники правоохранительных органов также задержали временно замещающего должность руководителя Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директора Казачинско-Ленского лесхоза, а также инженера-лесопатолога Центра защиты леса Иркутской области. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, незаконной рубке леса, а также нарушении режима особо охраняемых природных территорий, сообщает СКР, не уточняя фамилий других фигурантов дела.





«По версии следствия, указанные лица незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. Следователями СКР установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров лесному фонду РФ, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.





Правоохранители обнаружили незаконную вырубку в марте 2018 года, уточняет ТАСС. Следствие будет ходатайствовать об аресте министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.