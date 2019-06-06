Кинокомпания Kinodanz назвала причину иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала иск против видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов) заявила, что пытается добиться соблюдения своих авторских прав и не допустить падения продаж фильмов. По словам продюсера фирмы Евгения Мелентьева, блогер-критик раскрывает практически всю сюжетную линию их фильмов при обзорах, что снижает их популярность в прокате. Мелентьев отметил, что компания готова пойти на мировое соглашение с Баженовым и отозвать иск, однако не назвал возможных условий подобного договора.





«В открытом доступе в Сети, а именно в блоге Евгения Баженова, появились видеоматериалы из фильма «За гранью реальности» общим хронометражем около 20 минут, что не было с нами согласовано. В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах», — заявил Мелентьев в разговоре с «Коммерсантом».





Продюсер подчеркнул, что это «абсолютно рутинное разбирательство», и что ни о какой атаке лично на Баженова речи не идет. По словам Мелентьева, Kinodanz пытается таким образом защитить свои права — заявленная сумма иска в один миллион рублей — это формальность, поскольку компания якобы понесла куда большие потери от действий YouTube-автора. Также он отметил, что кинокомпания готова пойти на мировое соглашение с BadComedian и отозвать иск, однако не рассказал, какие условия такого договора бы устроили Kinodanz.





«Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, в результате которой рушится наша экономическая модель», — заявил продюсер. Он также отметил, что заявление BadComedian о «полном финансировании картины из бюджета Минкультуры» является неверным — на производство фильма «За гранью реальности» ведомство выделило шесть миллионов рублей, что составило меньше 5% бюджета кинофильма. «На эти деньги и трейлер-то не снимешь», — сказал Мелентьев.





4 июня блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, рассказал, что против него подала судебный иск на миллион рублей компания Kinodanz за обзор фильма «За гранью реальности». Поводом стал превышенный объем цитирования исходного произведения. Баженов в своем комментарии к ситуации отметил, что российское законодательство не имеет заданных допустимых норм цитирования, а эксперты компании выставляют некорректные примеры подобных норм в других областях, не связанных с кинопромышленностью.





Баженов сообщил, что с января судится с компанией. В беседе с Daily Storm он отметил, что рассчитывает на поддержку подписчиков своего YouTube-канала. Блогера поддержали известные кинорежиссеры, в том числе член совета по культуре и искусству при президенте РФ Федор Бондарчук и замглавы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко. Бондарчук подчеркнул, что блогер может рассчитывать на его поддержку.