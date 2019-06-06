Американский сенатор заявил, что Зеленский попросил у Вашингтона новое оружие

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая на встрече в Киеве с американским сенатором Робертом Портманом заявил о потребности украинской армии в новых системах вооружений. Об этом рассказал сам Портман, выступая в Сенате, пишет ТАСС. Американский парламентарий и украинский президент также обсуждали, как можно противостоять российской пропаганде в Донбассе, добавил сенатор.





«Он [Зеленский] откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять семена раздора среди жителей Донбасса», — сообщил Роберт Портман.





Американский сенатор также рассказал, что обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, как США могут помочь украинской армии. «Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил [Сената США] и администрацией [президента США Дональда] Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», — добавил Портман.





В бюджете США на 2019 финансовый год на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального действия, было выделено 200 миллионов долларов. В 2020 финансовом году, который начинается в США с 1 октября текущего года, Вашингтон потратит на эти цели 250 миллионов долларов.





Армия Украины участвует в военной операции в Донбассе. 5 июня после очередной встречи в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Зеленского объяснить, на каком основании украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия блокады. «Реализация российского сценария в Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства», — подчеркнул Порошенко.





В конце мая Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс — он совершил рабочую поездку в Луганскую область, где расположены позиции армии Украины. Во время поездки президент отметил необходимость улучшения обеспечения украинских солдат.





С 2014 года на востоке Украины идет вооруженный конфликт. В апреле 2014 года были провозглашены две народные республики: Донецкая и Луганская, которые являются частями соответствующих областей Украины. До сих пор они не признаны никем, в том числе и Россией. По информации ООН, в конфликте погибли более 10 тысяч человек, свыше 20 тысяч получили ранения.