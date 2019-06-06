Силуанов назвал увеличение доходов россиян основной задачей правительства

Главная задача правительства заключается не в сохранении стабильности, а в стимуляции роста доходов населения, заявил первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, деятельность его ведомства прежде всего направлена на увеличение активности бизнеса, которая должна принести экономический рост и увеличение благосостояния россиян. Министр отметил, что на эту же цель работают и нацпроекты, которые должны быть выполнены к 2024 году.





«Я не соглашусь с тезисом о том, что мы ставим приоритет стабильности над ростом. Какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения. Поэтому обеспечить [рост доходов населения] без новых предприятий, без новых производств — это невозможно», — заявил первый вице-премьер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).





Силуанов подчеркнул, что основным стимулом для роста экономики должны послужить нацпроекты. «Они точечно бьют у нас по тем проблемам, которые раньше не решались. Что имеется в виду: производительность труда, инфраструктура, стимулирование экспорта, малый и средний бизнес... Уверен, что это даст увеличение темпов экономического роста», — пояснил он.





Главная задача правительства сейчас заключается именно в том, чтобы «подстегнуть» экономическую активность бизнеса в стране, считает глава Минфина. По его словам, невысокий экономический рост в начале 2019 года (0,5% ВВП за первый квартал) объясняется принятыми крупными изменениями в начале года, и является ожидаемым.





Правительство также подготовило законопроект о защите и поощрении капиталовложений, чтобы создать более стабильные условия для предпринимателей, отметил Силуанов. Он пояснил, что подобная инициатива должна побудить бизнесменов делать более крупные инвестиции в свой бизнес и долгосрочную работу, не боясь неожиданно потерять заработанное.





Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство делает упор на реализацию национальных проектов, призванных повысить общий уровень жизни россиян. По его словам, национальные проекты финансируются из федерального бюджета в приоритетном порядке, а на их реализацию выделено 25,7 триллиона рублей. В случае необходимости на эти цели могут быть направлены дополнительные средства, добавил глава правительства.





Нацпроекты разделены на три группы: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». В 2018 году, говоря о реализации этих задач, президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с требованием «работать не как обычно» и «не засыпать на ходу» во время реализации национальных проектов, обозначенных в майском указе главы государства. Российский лидер призвал чиновников осознать важность поставленных задач и приготовиться к напряженной работе.