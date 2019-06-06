Володин рассказал, как сохранить богатство русского языка в эпоху лайков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с днем рождения поэта Александра Пушкина и с Днем русского языка. Для сохранения красоты и богатства русского языка Володин посоветовал гражданам разговаривать друг с другом как можно чаще и читать отечественную классику.





«Ровно 220 лет назад родился Александр Сергеевич Пушкин — великий поэт и реформатор русской словесности. Он подарил миру не только гениальные стихи и прозу, но и современный русский язык, на котором говорят миллионы людей на всех континентах», — заявил Володин.





«Русский язык богат и красив. В эпоху мессенджеров, лайков и репостов только в живом общении можно сохранить богатство и разнообразие устной речи. Дорогие друзья, разговаривайте друг с другом как можно чаще, читайте отечественную классику, в которой собрана мудрость нашего многонационального народа», — добавил председатель Госдумы.





6 июня в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о проведении Дня русского языка, как одного из официальных языков ООН, впервые приняли на заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН в 2010 году. В 2011 году занимавший в то время должность президента России Дмитрий Медведев подписал указ об этом празднике.





На русском языке говорят 146 миллионов россиян и еще 127 миллионов человек за рубежом. По численности говорящих он занимает шестое место в мире после английского, китайского, хинди, испанского и арабского, а по использованию в интернете — второе место.