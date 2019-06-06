Badcomedian обвинил Kinodanz во лжи

Популярный блогер и кинокритик Евгений Баженов, известный как Badcomedian заявил, что информация о готовности кинокомпании Kinodanz, подавшей на блогера миллионный судебный иск, заключить мировое соглашение не соответствует действительности. По словам Евгения Баженова, он планирует записать еще один видеоблог о реальной ситуации в отношениях с компанией Kinodanz.





«Я брал информацию непосредственно с ТАСС, и там написано, что компания Kinodanz заявила, что они получили отказ от меня на личную встречу, на мировое соглашение, но «оставили дверь открытой». И эта информация, которая говорится от лица компании Kinodanz - это наглая ложь. Вот цитата - «блогер отказался встречаться». Это наглая ложь со стороны Евгения Мелентьева» – рассказал Daily Storm Евгений Баженов.





Блогер рассказал, что у его юристов и студии Kinodanz есть прямой контакт, однако попыток встретиться не предпринималось: «Ни одной попытки связаться, у нас есть прямой контакт, мы судимся и, естественно, юристы до этого связывались, была встреча. Ни одной попытки договориться или встретиться не было предпринято студией».





На сайте ТАСС действительно размещена такая информация со ссылкой на продюсера компании Kinodanz Евгения Мелентьева.