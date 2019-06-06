Кудрин назвал дело Калви демонстрацией проблем бизнеса в России

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики и увеличил отток капитала из страны вдвое с начала года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, дело Калви демонстрирует проблемы бизнеса в России — экономист назвал таковыми «отсутствие стабильных правил и стабильного арбитража» в судах. Кудрин подчеркнул, что из-за этого российский бизнес не доверяет судебной системе, и посоветовал президенту РФ Владимиру Путину обратить на это внимание.





Свое выступление в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Кудрин начал с краткого пересказа романа Александра Пушкина «Дубровский». «Богатый помещик Кирила Троекуров подкупает суд и «совершает рейдерский захват» поместья Андрея Дубровского. Подобное происходит и сейчас, поэтому бизнес не доверяет судебной системе, сказал Кудрин, и арест Майкла Калви подтвердил опасения бизнеса», — сопоставил он роман с реальностью.





Кудрин подчеркнул, что с начала года отток капитала из России удвоился. «Ситуация с Майклом Калви — это шок для экономики. <...> У нас нет стабильных правил, нет стабильности в арбитраже: обеспечение независимости судов, кадрового потенциала — все это обсуждается, но мер по исправлению не предпринимается», — заявил экономист. Исправить бизнес-климат будет проще всего, начав с обеспечения стабильной работы правоохранителей и судов, и на это стоит обратить внимание российскому лидеру, считает он.





Также глава Счетной палаты оценил потенциальный рост ВВП России в ближайшие годы в 2% за год или ниже. По его словам, в ближайшие годы превысить эту планку не удастся. «В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. Я предполагаю, что мы не достигнем планки 3% и выше, чтобы выйти выше среднего мирового роста», — заключил Кудрин. Минэкономразвития ранее заявляло, что придерживается прогноза в 1,3% роста ВВП за 2019 год.





Перед началом ПМЭФ в Кремле заявляли, что хотели бы видеть Калви в числе участников форума. О своем желании принять участие в работе мероприятия заявлял и сам основатель Baring Vostok. Тем не менее, на данный момент неизвестно, сможет ли он посетить форум — Калви находится под домашним арестом до 14 июля.





15 февраля Майкла Калви и еще троих сотрудников арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Калви, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный», «что привело к фактическому хищению этих средств».