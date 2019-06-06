Сечин: Для «Роснефти» — все, что нас не убивает, делает нас сильнее

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что все, что не убивает госкорпорацию, делает ее сильнее. Компания «Роснефть» и сам Сечин находятся в санкционном списке США. Глава нефтяной корпорации раскритиковал внешнюю и экономическую политику Вашингтона, заявив, что их доминантой стало подавление конкурентов. Перефразируя лозунг американского президента Дональда Трампа, Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его былое величие.





«Для «Роснефти» — все, что нас не убивает, делает нас сильнее», — цитирует Игоря Сечина газета «Ведомости».





«Использование силовых методов решения проблем превратилось в особый американский стиль ведения дел, или же, цитируя недавнее высказывание заместителя министра иностранных дел Китая, господина Чжан Ханьхуэя, в стиль «обнаженного экономического терроризма и шовинизма», — сказал глава «Роснефти».





Сечин также отметил, что Вашингтон фактически получил контроль над российской алюминиевой компанией UC Rusal при помощи санкций. «Результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации, а с учетом крупного пакета в «Норильском никеле» — не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов», — сказал он.





Глава нефтяной компании считает, что США в 2020 году станут чистым экспортером нефти, а в 2024 году смогут экспортировать девять миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.





Игорь Сечин в своем выступлении также говорил о перспективах развития солнечной энергетики. Он не верит, что в ближайшее время альтернативные источники энергии заменят нефть. «Несмотря на продолжающееся снижение стоимости альтернативной генерации и кажущуюся общедоступность ветра и солнца, она требует пока еще отсутствующего решения проблемы накопления электроэнергии. В результате вклад альтернативной энергетики в мировой энергобаланс останется сравнительно небольшим, увеличившись с текущих 12% до 16% к 2040 году, если, конечно, к 2040 году мы не увидим в какой-либо форме прорывного прогресса», — сказал Сечин.





Кроме того, глава «Роснефти» в своем докладе раскритиковал компанию американского предпринимателя Илона Маска — он сделал это не впервые. На этот раз Сечин предсказал падение акций Tesla. «В 2017 году акции компании стоили 340 долларов за акцию. Те, кто услышал меня тогда и продал акции, могли хорошо заработать, ведь текущая цена акций Tesla не превышает 200 долларов. Те из вас, кто услышит меня сегодня, могут заработать больше», — заявил он.





США ввели санкции против «Роснефти» в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России и кризисом на юго-востоке Украины. Глава нефтяной госкорпорации Игорь Сечин подчеркивал, что введенные против «Роснефти» американские ограничения незаконные и необоснованные. Они прежде всего вредят американским партнерам, считает Сечин.