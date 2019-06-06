СКР раскрыл дело о хищении 49 миллионов рублей из посольства РФ в Израиле

Следственный комитет России (СКР) закончил расследование дела о хищении 49 миллионов рублей со счетов посольства РФ в Израиле. Следствие полагает, что с 2012-го по 2014 год главный бухгалтер дипмиссии Наталья Журавлева, а также ее сотрудница Анна Сидорова и работница ФГУП «Госзагрансобственность» Ирина Лось похитили именно эту сумму по поддельным документам.





«В период с октября 2012-го по август 2014 года главный бухгалтер Наталья Журавлева <...> совместно с сотрудником посольства Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 миллионов в рублевом эквиваленте. Cоучастники [подделали] распорядительные платежные документы и под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов похитили средства», — говорится в сообщении ведомства.





Похищенные средства обвиняемые использовали, чтобы приобрести в Москве и Московской области недвижимость. Приобретенное имущество в ходе расследования было арестовано, его конфискуют в целях возмещения причиненного бюджетным средствам вреда.





Факт хищений выявили в МИД. Внешнеполитическое ведомство обратилось к СКР и в течение всего расследования участвовало в поисках преступников. «В результате совместной работы собрана достаточная совокупность доказательств о причастности фигуранток к совершенному преступлению. Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения», — заключили в СКР.





Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководства российской компании «Тольяттиазот» (одного из крупнейших в мире производителей аммиака). Подозреваемые путем хищений и уклонения от уплаты налогов заполучили примерно 2,5 миллиарда рублей.