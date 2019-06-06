KPI для правоохранителей: Кудрин предложил оценивать вклад силовиков в развитие экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести для правоохранителей ключевые показатели эффективности (KPI), которые бы отражали вклад силовиков в рост экономики России. По словам экономиста, силовые структуры должны разделять ответственность за действия, которые могут влиять на развитие страны. Кудрин напомнил, что больше половины предпринимателей в России не доверяют ее судебной системе, а больше трети — не считают ее независимой и объективной.





«На стратегической сессии правительства, где члены правительства участвовали в рабочей группе по экономическому развитию, больше всего набрало популярность предложение, мера о создании новых KPI для силовых структур, которые бы отражали экономические достижения. Чтобы силовые структуры разделяли эту ответственность — достижение экономического потенциала», — подчеркнул Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что главы регионов поддержали эту инициативу.





Глава Счетной палаты также привел статистические данные, согласно которым больше 55% предпринимателей не доверяют судебной системе, а более трети не считают ее независимой и объективной. Такие данные собрал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Такое отношение к важнейшему институту, который по сути является последней инстанцией справедливости, говорит о том, что у нас слабые институты и верховенство права не достигается», — считает Кудрин.





Экономист отметил, что доверие теряет даже Росстат, официальная служба статистики РФ. По его мнению, необходимо вновь вывести эту службу из-под контроля Минэкономразвития, поскольку при совместной работе статистиков и ведомства, которое напрямую планирует экономическую политику государства, возникает конфликт интересов. «Я в данном случае абсолютно доверяю [министру экономического развития] Орешкину, но все-таки доверие [к ведомству] снижается и возникает подозрение, это очень плохо», — подчеркнул Кудрин.





Ранее Кудрин в рамках ПМЭФ заявил, что арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики и увеличил отток капитала из страны вдвое с начала года. По его словам, дело Калви демонстрирует проблемы бизнеса в России — экономист назвал таковыми «отсутствие стабильных правил и стабильного арбитража» в судах. Кудрин отметил, что из-за этого российский бизнес не доверяет судебной системе, и посоветовал президенту РФ Владимиру Путину обратить на это внимание.





Федеральная служба государственной статистики находится в ведении Минэкономразвития с 2017 года. До этого она также подчинялась министерству в 2004 году, а также в период с 2008-го по 2012 год.





В декабре 2018 года первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов раскритиковал Росстат, который, по его словам, представляет правительству некорректные данные о реальных доходах россиян. После этого замечания Силуанова Орешкин заявил, что методология Росстата соответствует мировым стандартам и ведомство качественно выполняет свою работу.