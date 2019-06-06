Финансиста службы подземных бункеров президента нашли мертвым после увольнения

55-летний бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов Андрей Кудряшов погиб в Москве в результате падения с высоты. Тело Кудряшова нашли 5 июня во дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице. 31 мая Кудряшова уволили с должности главы финотдела Службы спецобъектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны. Об этом сообщают источник РБК в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к Главному управлению специальных программ (ГУСП) президента.





«Мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с высоты», — рассказал источник издания в полиции. Андрей Кудряшов находился в квартире своего сына, которую приобрел незадолго до гибели по договору ипотеки, добавил собеседник. По словам источника, близкого к ГУСП, в службе проведут проверку.





Главное управление специальных программ президента отвечает за мобилизационную готовность России и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений, пишет издание. Управлением руководит Александр Линец, до 2015 года он был главой управления ФСБ по Южному военному округу, говорится в базе данных «СПАРК». В ГУСП входит Служба специальных объектов.





2 апреля источник издания сообщил, что сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, входящей в состав Службы специальных объектов. По информации собеседника РБК, обыски прошли в рамках расследования хищения 35 гектаров принадлежащей государству земли в Чеховском районе Подмосковья.