При спикере Госдумы создадут Совет по гуманитарным вопросам и развитию социально ориентированных НКО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу создания Совета по гуманитарным вопросам и развитию социально ориентированных НКО. С такой просьбой к нему обратились представители общественных организаций инвалидов, а также благотворительных некоммерческих организаций, которые помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Планируется, что в состав совета войдут представители организаций, помогающих людям с ограниченными возможностями, и социально ориентированных НКО. Совет при председателе ГД займется законодательным обеспечением решения вопросов в этой сфере.





Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин отметил, что «совет будет решать две важные задачи». «Первая — это межведомственное взаимодействие», –отметил он.





Депутат сказал, что комитеты Госдумы, как и профильные министерства, достаточно узко специализированы, а есть вопросы, которые носят межведомственный характер. Например, для решения вопроса пенсий инвалидов требуется участие как комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, так и комитета по бюджету и налогам. Если речь идет о детях-инвалидах, то необходимо участие и комитета по вопросам семьи, женщин и детей.





По словам Олега Смолина, «вторая важная задача — это принятие тех решений, которые трудно принимать на уровне отдельно взятого комитета, которые требуют участия руководства Государственной думы, поскольку далеко не всегда профильные министерства соглашаются с предложениями даже профильного комитета».





«Мы надеемся, что с появлением совета какие-то важные и сложные вопросы нам решать будет легче», — заключил Олег Смолин.





В середине мая Daily Storm писал, что правительство России готовит проект по модернизации правил признания граждан инвалидами.