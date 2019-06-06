Песков: Государство контролирует ключевые объекты экономики

Российское государство сохраняет контроль над стратегически важными отраслями и объектами экономики страны при помощи законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистам заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что США путем санкций против РУСАЛа получили контроль над определенным сектором российской металлургии.





«В России есть четкое законодательство, нормы и правила, которые обеспечивают необходимый контроль государства в стратегических отраслях экономики», — подчеркнул Песков.





Представитель Кремля отметил, что подобные заявления не считает нужным комментировать по отдельности, однако в этот раз сделал исключение. «Давайте не будем втягиваться в дискуссии с представителями российского бизнеса, которые, естественно, в эти несколько дней делают очень много заявлений по актуальным темам», — пояснил он.





Ранее Сечин заявил, что Вашингтон фактически получил контроль над российской алюминиевой компанией UC Rusal при помощи санкций. «Результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации, а с учетом крупного пакета в «Норильском никеле» — не только в алюминиевой, но и никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других сегментах российской промышленности, связанных с добычей и производством цветных и драгоценных металлов», — сказал он.





В середине марта Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отмены введенных против него санкций. Предприниматель считает, что стал «последней жертвой» американских ограничений, которые были введены после предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, и потерял в результате этих действий 7,5 миллиарда долларов чистой прибыли.





В апреле 2018 года компания «РУСАЛ», крупнейший в РФ производитель первичного алюминия, подпала под санкции США. Позднее введение ограничений было отсрочено до октября 2018 года, а Дерипаске было предложено снизить свою долю в компании, чтобы снять с нее ограничительные меры. 19 декабря Минфин США заявил, что санкции будут сняты с компаний бизнесмена через 30 дней, если он снизит в них свою долю с примерно 70% до 44,95%. Дерипаска выполнил эти требования и сейчас владеет в РУСАЛе напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Тем не менее сам предприниматель остался в санкционном списке, что не позволяет ему совершить обратный маневр.