Песков подтвердил встречу Путина с папой римским 4 июля

В пресс-службе РПЦ сообщили Daily Storm, что не в курсе о планирующейся встрече президента с главой Римской католической церкви, и эта встреча не касается РПЦ. О встрече Путина с папой римским во время визита в Италию 4 июля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков сообщил, что ответный визит понтифика в Москву не планируется.





Сотрудник пресс-службы РПЦ Вахтанг Кипшидзе сообщил Daily Storm, что в РПЦ не знают о встрече Путина с папой римским, поскольку данный вопрос не водит в их сферу компетенции: «Это касается внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Ватикан — это государственное образование. Взаимодействие с этим государством осуществляется в рамках внешнеполитической деятельности Российской Федерации. А мы [РПЦ] тут при чем?».





На брифинге Дмитрия Пескова журналисты задали ему вопрос о том, готовится ли визит папы римского в Москву.





«Нет. Пока обсуждается визит Путина в Ватикан, вы забегаете вперед» – ответил Песков на вопрос журналистов. В тоже время, пресс-секретарь затруднился ответить на прямой вопрос, планируется ли приглашение папы римского в Москву: «Пока не могу сказать, пока идет только подготовка».





Ранее AFP со ссылкой на представителя папы Алессандро Джизотти сообщило о том, что папа римский примет Владимира Путина 4 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию: «Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у папы».





Это будет уже третья встреча понтифика с президентом Путиным. До этого лидер России встречался с главой РКЦ в 2013 и 2015 годах. В 2013 году на встрече обсуждались вопросы улучшения отношений католической церкви с РПЦ, а в 2015 - урегулирование ситуации на Украине.