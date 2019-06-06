Дочь Пескова заявила, что нормально относится к смертной казни за гомосексуализм

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что ее не смущает, что в некоторых мусульманских странах практикуется смертная казнь людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Гомосексуализм — это харам (в шариате — запретное и осуждаемое действие), пояснила Пескова. Об этом она написала в Stories в соцсети Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
Один из подписчиков спросил дочь пресс-секретаря президента: «Извините, но тот факт, что в исламе гомосексуализм карается смертью, вас не смущает?» — «Нет. Есть законы природы, а такие вещи для меня — харам», — ответила Пескова.
Пескова также заявила, что гомосексуальность «с точки зрения природы — это совершенно противоестественно» и «главное — данную практику не пропагандировать».
4 июня дочь Пескова в Instagram заявила, что очень интересуется исламом и поздравила мусульман с окончанием священного месяца Рамадана и праздником Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Она написала, что «как человек, стремящийся к духовному развитию», держала пост в последние три дня священного месяца. Рамадан очень полезен для организма с точки зрения обновления клеток и очищения, добавила Елизавета Пескова.
По информации ООН, гомосексуализм считается уголовным преступлением более чем в 70 странах мира, а в семи странах за однополые отношения грозит смертная казнь. В России с 2013 года предусмотрено административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Европейский суд по правам человека признал закон о пропаганде гомосексуальных отношений дискриминационным.