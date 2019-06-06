Дочь Пескова заявила, что нормально относится к смертной казни за гомосексуализм

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что ее не смущает, что в некоторых мусульманских странах практикуется смертная казнь людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Гомосексуализм — это харам (в шариате — запретное и осуждаемое действие), пояснила Пескова. Об этом она написала в Stories в соцсети Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.





Один из подписчиков спросил дочь пресс-секретаря президента: «Извините, но тот факт, что в исламе гомосексуализм карается смертью, вас не смущает?» — «Нет. Есть законы природы, а такие вещи для меня — харам», — ответила Пескова.