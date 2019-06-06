Мединский похвалил прокатчика «Рокетмена» и напомнил о главном завете Пушкина

Министр культуры РФ Владимир Мединский похвалил прокатчика байопика (фильма-автобиографии) музыканта Элтона Джона «Рокетмен» за законопослушность и сообщил, что он не думает, что «Централ Партнершип» обратится за новым прокатным удостоверением ради полной версии картины. Также высокопоставленный чиновник в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина посетил музей-квартиру великого поэта в Санкт-Петербурге и призвал гордиться своими предками, как завещал знаменитый литератор.





«Если хочет — обратится, если не хочет — нет. Но я лично сомневаюсь, что он обратится, потому что есть закон. Действия прокатчика юридически безупречны, он соблюдает закон. Они молодцы, не хайпят, а действуют в рамках правового поля. А маркировка 18+ — это другое законодательство», — цитирует «Интерфакс» министра культуры РФ.





Мединский уточнил, что он посмотрел лишь ту копию фильма, которая выйдет в российский прокат. «Говорят, что там вырезано полторы минуты разного рода сцен, публичная демонстрация которых противоречит, с точки зрения юристов прокатчика, действующему российскому законодательству», — добавил глава Минкульта.





Во время посещения музея-квартиры Пушкина в Санкт-Петербурге Мединский похвалил работу главы Всероссийского музея Пушкина Сергея Некрасова, который, по мнению министра, ведет большую просветительскую и общественную работу по сохранению творческого наследия поэта.





«И не могу не привести цитату, которая, на мой взгляд, стала главным заветом Пушкина потомкам: «Гордиться славою предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие». Давайте следовать и в этом, и во всем заветам нашего великого предка», — цитирует РИА Новости Мединского.





По словам главы Минкульта, на русском языке говорит более 140 миллионов жителей России и приблизительно такое же количество человек за рубежом. Мединский также отметил, что русский язык – является одним из «самых распространенных языков в мире, и чем мы особенно гордимся, это второй язык в мире в интернете».





По данным издания «Культуромания», в Государственном Эрмитаже в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открылась выставка «Искусственный интеллект и диалог культур», где практически все работы созданы при помощи нейросети. На ее открытии присутствовали, помимо Мединского, глава Минкультуры Саудовской Аравии принц Бадр Бадр бен Абдалла бен Фархан, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.





Пиотровский отметил, что современные технологии усложняют творчество художника, но ни в коем случае его не заменяют. «В XXI веке нужны не только технологии в искусстве, но и принципы искусства в технологиях. Очеловечивание технологий стало необходимым для выживания человечества», — сообщил глава Эрмитажа.





Ранее в Минкульте РФ заявили, что не давали никаких рекомендаций по поводу вырезания сцен с поцелуями и сексом между мужчинами, а также удаления эпизодов с употреблением наркотиков из российской версии фильма «Рокетмен», который посвящен становлению известного британского певца и шоумена Элтона Джона. В ведомстве заявили, что это исключительно решение прокатчика.