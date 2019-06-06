«Этого не было никогда»: Путин высказался о переброске войск РФ в Венесуэлу

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не создает военные базы в Венесуэле и не отправляет туда войска. Об этом глава государства рассказал журналистам 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Путин также выступил против военного вмешательства в дела Венесуэлы. Кроме того, он осудил введение США санкций против этой страны.





«Мы специально там ничего не создаем, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска — этого не было никогда», — сказал он. Он также прокомментировал появившиеся в мае в СМИ сообщения о выводе военных специалистов РФ из Венесуэлы. «Определенные работы там наши специалисты выполнили, не только военные причем, но и из промышленности — и кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал», — отметил Путин.





Президент напомнил, что Россия раньше продавала оружие Венесуэле, хотя уже давно этого не делает. «По контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства — наши специалисты это и делают», — пояснил глава государства.





Путин также осудил введенные США санкции против Венесуэлы. По словам президента, от этого страдает как простой народ этой страны, так и мировая экономика. «Нельзя вмешиваться во внутренние дела, тем более нельзя применять меры санкционного характера, потому что страдают от этого, как правило, миллионы простых граждан, которые к властям-то не имеют никакого отношения.





«Если мы возьмем, например, то, что Венесуэла в два раза за последние годы сократила добычу нефти, — продолжил российский лидер, — если мы примем во внимание то положение, в котором живут миллионы людей, проживающих в Венесуэле. То что? С кем борются-то? С Мадуро или с населением? Поэтому мы не одобряем, а, наоборот, осуждаем такие действия».





Путин также заявил, что и союзники США, и РФ не поддерживают военное вмешательство в дела Венесуэлы. «Мы вообще против вмешательства во внутриполитические дела других стран, считаем, что это приводит к очень тяжелым, если не сказать трагическим последствиям. Но насколько я представляю, по имеющейся у меня информации, даже из союзников США никто не поддерживает военное вмешательство, я таких не знаю. Даже соседи Венесуэлы, которые осуждают Мадуро за внутриполитические процессы. И дай бог, чтобы никто не поддержал и никто не делал ничего подобного», — добавил глава государства.





С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис, сопровождающийся серьезными проблемами в экономике, в частности гиперинфляцией. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.