«Пенсия — это плохо»: в ЦБ объяснили, почему россияне не откладывают на старость

Россияне не желают участвовать в программе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), потому что в России не существует культуры накопления, а само слово «пенсия» вызывает негативные ассоциации, заявил первый зампред правления ЦБ РФ Сергей Шевцов. Так он объяснил результаты опроса «Левада-Центра», в которых указывалось, что почти две трети россиян (63%) не хотят делать дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), помимо тех отчислений, которые уже выплачивает в пенсионный фонд работодатель.





«Во-первых, само слово «пенсия» — это плохо. Называется «пенсия по старости», а старость не вызывает позитивных чувств у человека. Во-вторых, на фоне текущих потребностей, краткосрочных и среднесрочных, психологически очень сложно оказаться от текущего потребления в пользу долгосрочного накопления в отсутствие такой культуры», — приводит РБК слова Шевцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).





По мнению экономиста, копить на пенсию сложно, поскольку в обществе не существует поддержки подобного стиля жизни. «Если пять человек слева и пять человек справа копят на пенсию, — тогда да, ведь культура дает энергию. Если культуры нет, копить очень сложно», — считает Шевцов.





Он также удивился, что уже 29% россиян заявили о своей готовности делать отчисления от своей зарплаты в НПФ. «Очень позитивный сюрприз, очень большая цифра», — сказал экономист.





Исследовательская лаборатория «Левада-Центра» (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии. Почти две трети россиян (63%) заявили, что не хотели бы делать дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) помимо обязательных взносов, которые уже совершает работодатель. 19% россиян готовы уже сейчас откладывать в НПФ до 5% своей зарплаты включительно, еще 10% согласны отчислять 6% и больше, остальные не определились с ответом. Аналитики центра объяснили это тем, что у граждан недостаточно высокие доходы, чтобы они имели возможность думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне.





Ранее министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов заявлял, что к 2020 году правительство запустит новую пенсионную систему, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Предполагается, что ИПК заменит государственную накопительную систему, взносы в которую были заморожены в 2014 году. По задумке министерства, накопления станут собственностью граждан, а не государства, и россияне сами будет делать взносы в негосударственные пенсионные фонды для формирования будущей пенсии. Забрать накопленные средства каждый сможет после достижения пенсионного возраста, а потом, если захочет, — передать деньги страховым компаниям, которые будут их регулярно выплачивать.





В 2015 году ФОМ провел исследование об отношении россиян к обязательной накопительной пенсии и пенсионным отчислениям в принципе. Выяснилось, что 52% респондентов 1967 года рождения и моложе, подпадающие под заморозку накопительной части пенсий, предпочитают накопительную пенсионную систему. При этом в обществе высок градус недоверия к государству: люди боятся, что накопления все равно им не достанутся.