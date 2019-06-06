В Домодедово экстренно сел самолет Airbus A320 из-за проблем с гидравликой

Вылетевший из Домодедово в Бордо самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с гидравликой, рассказал источник Daily Storm в экстренных службах. Самолет благополучно приземлился в 14:40, с пассажирами все в порядке, сообщили в Домодедово.





«В 14:40 самолет благополучно приземлился в аэропорту», — рассказал Daily Storm руководитель пресс-службы аэропорта Домодедово Александр Власов.





Посадка прошла успешно, для эвакуации самолета со взлетно-посадочной полосы никаких дополнительных средств типа тягача не понадобилось, сообщил источник в экстренных службах.





По данным сервиса по отслеживанию воздушных судов Flight Radar, летевший в Бордо самолет развернулся в воздухе недалеко от чешского города Оломоуц.





4 июня Boeing 737, вылетевший из Москвы в Берлин, вернулся в аэропорт Внуково из-за выпавших на 40-й минуте полета кислородных масок. Во Внуково заявили, что информация о разгерметизации самолета, о чем ранее сообщали СМИ, не подтвердилась.





30 мая пассажирский самолет «Аэрофлота» Airbus А320, вылетевший из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика пожаротушения, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис заявил Daily Storm, что посадка самолета прошла штатно и не была аварийной. В пресс-службе авиакомпании сказали, что лайнер вернулся в аэропорт «по технической причине».