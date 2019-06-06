Бари Алибасов введен в медикаментозный сон

Сын известного продюсера Бари Алибасова рассказал Daily Storm, что его отца ввели в медикаментозный сон. По словам Бари Алибасова — младшего, его отец с вечера 5 июня не приходил в сознание и, возможно, будет спать еще несколько дней из-за действия лекарств. Эту информацию подтвердили участники группы «На-На», которые приехали к институту Склифосовского, чтобы поздравить продюсера с 72-летием.





«Он [Бари Алибасов] спит со вчерашнего [вечера], я вышел из его палаты час назад. Он со вчерашнего вечера в сознание не приходил. Я у него вчера был, он спать лег и в ближайшие два дня, скорее всего, не проснется, он под лекарствами», — сообщил Daily Storm Бари Алибасов — младший.





Один из исполнителей группы «На-На» Владимир Политов подтвердил Daily Storm информацию о новом завещании Алибасова. Он рассказал, что согласно документу, коллектив получает права на свое творческое наследие. «Да, все так», — сообщил Политов. Музыканты группы «На-На» также поздравили Алибасова с днем рождения от лица всего «нанайского народа» и добавили, что продюсер будет жить, несмотря на то что его «все похоронили».





Ранее пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал РИА Новости, что продюсер пригласил в отделение реанимации нотариуса и подписал новое завещание. По документу, как отмечает агентство, Алибасов завещал своему сыну девятикомнатную квартиру площадью 220 квадратных метров в Мерзляковском переулке в Москве, а также еще две квартиры в том же доме, площадью порядка 100 квадратных метров каждая.





«На-На» (в частности, речь идет о Владимире Политове и Вячеславе Жеребкине), согласно новому завещанию, в случае смерти Алибасова получат все права на песни, название группы и смежные права. Своей супруге, Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер завещал участок в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов, а также акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги на сумму порядка двух миллионов долларов.





Вечером 4 июня музыкального продюсера Бари Алибасова госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Состояние антрепренера тяжелое, он находится в реанимации, однако продолжает бороться за жизнь, рассказали медики. СМИ сообщали, что Алибасов получил тяжелый ожог пищевода и, возможно, ему предстоит операция.





Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-На». С 2018 года состоит в браке с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.