Бари Алибасов не рассказал сыну, что переписал завещание

Сын продюсера Бари Алибасова заявил Daily Storm, что встречался с отцом вечером 5 июня и он ничего не сказал об изменении завещания. О новом завещании Алибасова днем 6 июня сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин, информацию подтвердили участники группы «На-На». Стало известно, что Алибасов-старший решил завещать группе «На-На», права на песни, а сыну и своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной — элитную недвижимость и финансовые активы.





«Понятия не имею, о чем речь идет, он [Бари Алибасов] мне ничего про это не говорил», — сообщил сын продюсера Daily Storm.





Горжанкин рассказал РИА Новости, что новое завещание представляет собой отредактированную версию старого. Согласно документу, сыну продюсера достанется элитная недвижимость в виде девятикомнатной квартиры площадью 220 квадратных метров в Мерзляковском переулке и еще две, площадью 100 квадратных метров каждая, которые находятся в том же доме.





Своей супруге, Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер завещал участок в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов, а также акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги на общую сумму два миллиона долларов.





Группа «На-На» (в частности, речь идет о Владимире Политове и Вячеславе Жеребкине), согласно новому завещанию, получает все права на песни, название и смежные права. А помощник продюсера Сергей Моцарь получит кота – канадского сфинкса.





Ранее ддин из исполнителей группы «На-На» Владимир Политов подтвердил Daily Storm информацию о новом завещании Алибасова. Он рассказал, что согласно документу, коллектив получает права на свое творческое наследие. «Да, все так», — сообщил Политов.





Вечером 4 июня музыкального продюсера Бари Алибасова госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Состояние антрепренера тяжелое, он находится в реанимации, однако продолжает бороться за жизнь, рассказали медики. СМИ сообщали, что Алибасов получил тяжелый ожог пищевода и, возможно, ему предстоит операция.





Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-На». С 2018 года состоит в браке с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.