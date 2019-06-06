Путин признался, что его тревожит угроза новой мировой войны

Мировое сообщество не осознает угрозы глобального конфликта, такие вопросы «примелькались, ушли на второй план», и это обстоятельство вызывает тревогу, заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что после создания ядерного оружия человечество уже несколько десятков лет живет в состоянии относительного покоя. Но это не означает, что угроза глобального конфликта сошла на нет, заявил Путин журналистам на ПМЭФ.





«Сегодня все занимаются проблемами окружающей среды. И это правильно, потому что это глобальная угроза, изменение климата и так далее. Но они не осознают глобальной угрозы возможных глобальных конфликтов. Как-то примелькались эти вопросы, как-то ушли на второй план, и это не может не вызывать тревогу», — считает глава государства.





Президент добавил, что после создания ядерного оружия цивилизация живет в состоянии «относительного покоя». «Лучше бы до конфликтов не доводить. Вот после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя. Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов. Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет», — сказал Путин.





Президент призвал всех помнить, какие угрозы и опасности ожидают мир. «Если мы не будем держать под контролем этого огненного змия, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе», — предупредил Путин. Особую тревогу президента в этом контексте вызывают шаги США, которые ведут к «фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности». К таким решениям Вашингтона Путин отнес выход из договора о ПРО, намерение выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и нежелание продлять договор СНВ-3. «Мы сто раз уже сказали, что готовы, но с нами никто не ведет переговоров никаких. А в 2021 году все закончится. Вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений», — отметил глава государства.





Путин также раскритиковал пересмотр итогов Второй мировой войны и героизацию нацизма в некоторых странах Восточной Европы. По словам президента, «это мерзко». В ряде столиц Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике «разгуливают люди со свастикой». «Почему там происходит героизация нацизма?» — спросил Путин. Он заметил, что с этим в Европе борются только активисты еврейского движения. «Все остальные помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних сиюминутных соображений. Это безобразие, это мерзко просто», — сказал президент. Глава государства призвал не забывать об уроках Второй мировой войны, помнить о героях сопротивления в самой Германии и Европе в целом.





Путин также прокомментировал тот факт, что его не пригласили на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, которые проходят во Франции. «По поводу приглашения: мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — подчеркнул президент.





4 июня Путин посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где принял участие в церемонии открытия памятника героям сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны. Тогда глава государства говорил, что преступлениям нацистов и их пособников — «бандеровцев, участников легионов СС, националистических банд» — нет оправдания.