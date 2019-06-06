close
St
Путин признался, что его тревожит угроза новой мировой войны
Новости

Путин признался, что его тревожит угроза новой мировой войны

Международное сообщество не осознает опасность глобального конфликта, считает президент России

Мировое сообщество не осознает угрозы глобального конфликта, такие вопросы «примелькались, ушли на второй план», и это обстоятельство вызывает тревогу, заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что после создания ядерного оружия человечество уже несколько десятков лет живет в состоянии относительного покоя. Но это не означает, что угроза глобального конфликта сошла на нет, заявил Путин журналистам на ПМЭФ.


«Сегодня все занимаются проблемами окружающей среды. И это правильно, потому что это глобальная угроза, изменение климата и так далее. Но они не осознают глобальной угрозы возможных глобальных конфликтов. Как-то примелькались эти вопросы, как-то ушли на второй план, и это не может не вызывать тревогу», — считает глава государства. 


Президент добавил, что после создания ядерного оружия цивилизация живет в состоянии «относительного покоя». «Лучше бы до конфликтов не доводить. Вот после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя. Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов. Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет», — сказал Путин.


Президент призвал всех помнить, какие угрозы и опасности ожидают мир. «Если мы не будем держать под контролем этого огненного змия, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе», — предупредил Путин. Особую тревогу президента в этом контексте вызывают шаги США, которые ведут к «фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности». К таким решениям Вашингтона Путин отнес выход из договора о ПРО, намерение выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и нежелание продлять договор СНВ-3. «Мы сто раз уже сказали, что готовы, но с нами никто не ведет переговоров никаких. А в 2021 году все закончится. Вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений», — отметил глава государства.


Путин также раскритиковал пересмотр итогов Второй мировой войны и героизацию нацизма в некоторых странах Восточной Европы. По словам президента, «это мерзко». В ряде столиц Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике «разгуливают люди со свастикой». «Почему там происходит героизация нацизма?» — спросил Путин. Он заметил, что с этим в Европе борются только активисты еврейского движения. «Все остальные помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних сиюминутных соображений. Это безобразие, это мерзко просто», — сказал президент. Глава государства призвал не забывать об уроках Второй мировой войны, помнить о героях сопротивления в самой Германии и Европе в целом.


Путин также прокомментировал тот факт, что его не пригласили на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, которые проходят во Франции. «По поводу приглашения: мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — подчеркнул президент.


4 июня Путин посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве, где принял участие в церемонии открытия памятника героям сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны. Тогда глава государства говорил, что преступлениям нацистов и их пособников — «бандеровцев, участников легионов СС, националистических банд» — нет оправдания.


МИД: Высадка в Нормандии не оказала принципиального влияния на исход Второй мировой войны

Официальный представитель ведомства призвала не преувеличивать роль союзников в победе над Третьим рейхом 5 июня 2019

Загрузка...
Показать комментарии