«Отче наш» от понтифика: православные и католические богословы оценили нововведение папы Франциска

Православные и католические богословы прокомментировали Daily Storm решение папы римского Франциска изменить текст молитвы «Отче наш». Теперь слова «не введи нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению». Известный православный богослов, профессор Алексей Осипов, как и священник РПЦ протоиерей Владимир Вигилянский, заявили что менять Господнюю молитву из Евангелия не стоило, хотя и назвали изменения несущественными. В тоже время, писатель, магистр богословия и прихожанин католического храма в Санкт-Петербурге Илья Стогов позитивно оценил изменения. По его словам молитва стала более понятной.





«Я полагаю, что это изменение не по существу, но менять такие молитвы, которые идут из самого Евангелия – дело не совсем благочестивое, – сказал Daily Storm Алексей Осипов. – И к словам Христа следует относиться с благоговением. И стоило бы помещать под словами молитвы комментарий, что «не введи нас во искушение» означает «не дай нам впасть в искушение».





Протоиерей Владимир Вигилянский посчитал подобное изменение молитвы излишним самовольством римского первосвященника: «Этот смысл [не дай нам впасть в искушение] подразумевается так же, как и множество других смыслов. Но само изменение сделано волюнтаристски, в православных церквях так не принято».





В тоже время магистр богословия Илья Стогов приветствует предложенные папой римским Франциском изменения главной молитвы для всех христиан: «В греческом оригинале в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки, ни тот, ни другой вариант не похожи на тот, который мы привыкли читать. Поэтому любые уточнения, которые делают текст более близким и понятным - это хорошо. Чтобы молитва не была механической, а передавала тот дух, в котором эта молитва изначально произносилась. И то, что папа [римский] заботится о том, чтоб вверенная ему паства следовала духу Евангелия - это вполне в русле всех тех инноваций, которые нынешний понтифик со своим понтификатом принес».





По словам Стогова, папа римский Франциск изменил не текст самой молитвы, а только текст богослужебной книги «Римский миссал», таким образом искажения смысла молитвы нет. Ведь все переводы в той или иной степени искажают текст молитв.





Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина с папой римским во время визита в Италию 4 июля. Также Песков сообщил, что ответный визит понтифика в Москву пока что не планируется.





Ранее AFP со ссылкой на представителя папы Алессандро Джизотти сообщило о том, что папа римский примет Владимира Путина 4 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию: «Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме, и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у папы».





Это будет уже третья встреча понтифика с президентом Путиным. До этого лидер России встречался с главой РКЦ в 2013 и 2015 годах. В 2013 году на встрече обсуждались вопросы улучшения отношений католической церкви с РПЦ, а в 2015 - урегулирование ситуации на Украине.