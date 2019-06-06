Путин порекомендовал детям читать Библию, Коран и Тору

Президент России Владимир Путин считает, что чтение священных книг мировых религий пойдет на пользу детям. Он порекомендовал подрастающему поколению ознакомиться с Библией, Кораном и Торой. Такое заявление президент сделал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

«Библию пусть прочитают, это в любом случае пойдет на пользу, Тору прочитают пускай, Коран. Все это точно совершенно пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам», — сказал глава государства, отвечая на вопрос зарубежного журналиста о том, какую книгу он бы порекомендовал детям любой страны. «Потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, и если мы будем их придерживаться, будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойнее и стабильнее», — уверен российский лидер.





В ходе общения президента с главами зарубежных информагентств были затронуты и другие темы. Путин, в частности, ответил на вопрос иностранного журналиста о том, кто является для него самым важным российским героем и почему. «Пушкин. Об этом нельзя не говорить в дату его рождения. А потом Петр I — он основал город, в котором я родился, он реформатор, известный, великий, он преобразил нашу страну. У нас много — нельзя на ком-то одном сосредоточиться — у нас много деятелей искусства, государственных деятелей», — рассказал политический лидер.





В июле 2018 года Путин принял участие в Крестном ходе в честь 1030-й годовщины Крещения Руси и рассказал о роли христианства в истории страны. По мнению главы РФ, крещение стало отправной точкой развития российской государственности и самосознания предков россиян. Президент тогда назвал обращение славян в христианство событием цивилизационного масштаба, определившим дальнейший многовековой путь страны.





По словам Путина, принявшие христианские истины народы могли достичь «небывалых высот» в политике, искусстве, литературе, в науках и хозяйственной деятельности, а также получили колоссальный опыт единения, который не раз спасал, укреплял и поддерживал на самых суровых исторических переломах.