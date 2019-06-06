Путин назвал Гуайдо симпатичным человеком

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо, в январе провозгласивший себя врио президента страны, — симпатичный парень. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Российский лидер отметил, что относится к Гуайдо нормально, но ему не нравится политическая практика, к которой прибегает венесуэльский оппозиционер.





«Он симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно, но если мы это в практику введем, такой способ прихода к власти, — человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед Господом объявил себя главой государства — это нормально или нет? Ну тогда хаос будет во всем мире», — сказал Путин.





В Венесуэле с января развивается политический кризис. Глава парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Действующий президент Венесуэлы, Николас Мадуро, не признает Гуайдо новым лидером, утверждая, что тот является американской марионеткой. В качестве президента Венесуэлы Мадуро признают Россия, Китай, Мексика и еще несколько стран. Гуайдо считают президентом США, страны ЕС, а также Аргентина и Бразилия.





«Давайте в Штатах будем таким образом выбирать президента, где угодно, в Великобритании премьер-министра будем избирать, во Франции президента так изберем. Ну что это будет? Мне так и хочется спросить тех, кто это поддерживает: вы с ума сошли или нет, вы понимаете, к чему это приведет?» — отметил Путин.





Ранее российский лидер назвал недопустимым сценарий военного вмешательства во внутриполитический конфликт в Венесуэле. Путин отметил, что Россия не перебрасывала войска в эту латиноамериканскую республику. Он также осудил санкционную политику США в отношении Венесуэлы.