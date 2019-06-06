Собянин рассказал о своей мечте, связанной с Москвой и Лондоном

Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что у него есть мечта, связанная с Россией. По словам столичного градоначальника, он хочет, чтобы крупнейший город РФ стал популярным у граждан стран Запада, в частности у британцев. Об этом мэр Москвы заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Своей мечтой на форуме поделился и глава Сбербанка Герман Греф.





«Если мэр Лондона проснется с мыслью: «Как же сделать так, чтобы меньше лондонцев ехали жить в Москву, — это будет мечта», — отметил Собянин. Герман Греф также рассказал о своей мечте: «Я хочу, чтобы, когда мы приедем в Apple, там все ходили в футболках: «Мы работаем как в «Сбере».





Кроме того, в ходе этого заседания мэр Москвы в шутку назвал Сбербанк монополистом. Говоря о том, что ни одна система не может существовать без развития, Собянин подметил: «Ну, кроме Сбербанка, вы — монополисты, вы вообще можете не развиваться». На что Греф ответил ему: «Я думал, нас только Центральный банк не любит. Оказывается, мэр тоже». Собянин же сказал, что любит Сбербанк и уверен в его устойчивости.





Кроме того, на заседании Собянин рассказал о создании Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы. По его словам, ИТС на 15% улучшила дорожную ситуацию в городе. «Дорогая штучка — миллиарды рублей потрачены на ее создание и ее функционирование. Для того чтобы решить эту проблему иными методами, нам потребовалось бы около одного триллиона рублей. И перекопать весь город, что физически невозможно», — указал Собянин. «Ну, вы любите это», — со смехом заметил в ответ Греф.





XXIII Петербургский международный экономический форум продлится в Северной столице до 8 июня. В работе форума принимает также участие президент России Владимир Путин.