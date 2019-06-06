Арестован четвертый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца Саака Саакяна — четвертого фигуранта дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Саакяна заключили под стражу до 2 августа. В ходе заседания 6 июня свою вину обвиняемый в хулиганстве не признал.





«Я обвинение не принимаю, я в этом не участвовал и не совершал преступления», — заявил мужчина. Известно, что Саакян является гражданином Армении и нигде не работает. Следователь на заседании суда настаивал на аресте подозреваемого, утверждая, что на свободе тот может скрыться от правосудия и повлиять на свидетелей.





Ранее подмосковный суд арестовал на два месяца гражданина РФ Сергея Ходжаняна, обвиняемого в убийстве, а также гражданина Армении Нарека Степаняна и гражданина РФ Сурена Маркосяна, которым инкриминируется хулиганство. Все трое не признали свою вину.





В рамках расследования дела правоохранительные органы провели обыски в квартирах задержанных подозреваемых, а также допросили более 50 свидетелей. На данную ситуацию ранее отреагировало посольство Армении в России. Дипломаты назвали произошедшее настоящей трагедией и пообещали оказывать всяческую помощь в расследовании дела.





Белянкин погиб в ночь на 3 июня под подмосковным Красногорском. Друг погибшего рассказал, что военнослужащий попытался заступиться за людей, которых избивала толпа. В итоге Белянкин сам подвергся нападению и получил удар ножом в сердце, после чего скончался. По сведениям Следственного комитета, в конфликте участвовали по меньшей мере 10 человек. Отец убитого экс-военного рассказал, что большинство фигурантов дела уехали в Армению.