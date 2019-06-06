Сибирские коммунисты, рэперы и диджеи выступят во славу Сталина

В Новосибирске, в Первомайском сквере, пройдет ежегодный фестиваль оппозиционной прессы «День Правды», который в этом году выпал на 8 июня, в связи с чем его организаторы от партии КПРФ решили посвятить мероприятие 140-летию со дня рождения «вождя народов» Иосифа Сталина. В программе заявлены «Битва диджеев», интерактивная площадка «Сталинская экономика — было дело и цены снижали», рэп-концерт «Слово Правды», а также выступления бардов, рокеров и танцевальных групп. Ожидается, что фестиваль посетит мэр Новосибирска и первый секретарь КПРФ Анатолий Локоть.





«В этом году «День Правды» посвящен 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и приближающемуся 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении обкома.





Во время фестиваля в сквере будет действовать несколько площадок: дискуссионная («Сталин и современность»), детская («Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»), а также спортивные и интерактивные площадки («Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура» и «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»).





Зрителей и поклонников Сталина будут развлекать коллективы «Чалдон», «Бридж-квартет», «Воляре», «Септима», местные вокально-танцевальные группы, а также барды и рок-группы «Центральный комитет» и «Путти». Кроме того, заявлены «Битва диджеев» и рэп-фестиваль «Слово Правды». Мероприятие завершится флешмобом «Артиллеристы, Сталин дал приказ!».





Пресс-секретарь Новосибирского обкома КПРФ Елена Карева подтвердила изданию Ngs.ru, что первый секретарь обкома Анатолий Локоть, который также является главой Новосибирска с апреля 2014 года, обязательно посетит фестиваль.





Отмечается, что ранее в сквере проходили акции протеста. Кроме того, в мае на территории Новосибирского обкома КПРФ был установлен бюст Сталина, средства на который собирали «всем миром». Общая сумма пожертвований составила 1,5 миллиона рублей. 550 тысяч рублей активисты собрали сами.